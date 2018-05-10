Home Features Photo Galleries In Photos: Shaky Knees Fest, 2018 In Photos: Shaky Knees Fest, 2018 Written By Kate Cauthen // May 10, 2018 Welles. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comWelles. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comRival Sons. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comRival Sons. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comRival Sons.Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comRival Sons. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comEzra Furman. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comEzra Furman. Photo by Kate Cauthen for American Songwriter Magazine / www.americansongwriter.comEzra Furman. 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